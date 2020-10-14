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Son dakika: 'nden flaş açıklama!

Son dakika haberine göre Prof. Dr. Engin Yıldırım'ın darbe iması yapan paylaşımı için "Anayasa Mahkemesi'nin kurumsal görüşünü yansıtmaz" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Anayasa Mahkemesi'nden flaş açıklama!

14.10.2020, 12:26 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020,12:42

Anayasa Mahkemesi (AYM), "Anayasa Mahkemesinin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Anayasa Mahkemesinin kurumsal görüşünü yansıtmaz" açıklamasında bulundu.

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın tepkiye yol açan 'ışıklar yanıyor' paylaşımına ilişkin açıklama yaptı. AYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun bugün saat 14.00'te toplanması yönünde alınan karardan sonra yaşanan gelişmeler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Anayasa Mahkemesinin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Anayasa Mahkemesinin kurumsal görüşünü yansıtmaz. Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz 2016 gecesi yaptığı basın açıklamasında ifade ettiği gibi anayasal düzene karşı her türlü demokrasi dışı girişimi reddetmekte ve demokratik hukuk devletinin yanında durmaktadır" denildi.

DHA

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