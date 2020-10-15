Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı bölgeleri açıkladı. Aliyev yaptığı son dakika açıklamada; Füzuli Cebrail ve Hocavend'de 6 köyün daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını söyledi.
6 KÖY DAHA ERMENİ İŞGALİNDEN KURTARILDI
Aliyev yaptığı açıklamasında;"Azerbaycan ordusu Hovavend bölgesine bağlı Fuzuli kentinin Ariş köyünü, Cebrayil ilçesine bağlı Düşulu köyünü, Edişa, Düdükçü, Edilli, Çıraguz köylerini kurtardı. Azerbaycan ordusuna sevgiler! Karabağ Azerbaycan'dır!" dedi.Azerbaycan ordusu, 8 köyü Ermenistan'ın işgalinden kurtardı Aliyev’den Türkiye şartı
Aliyev duyurdu! O bölgeler Ermeni işgalinden kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.