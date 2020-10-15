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Aliyev duyurdu! O bölgeler Ermeni işgalinden kurtarıldı

Cumhurbaşkanı yaptığı son dakika açıklamasında; "Azerbaycan ordusu Hovavend bölgesine bağlı Fuzuli kentinin Ariş köyünü, Cebrayil ilçesine bağlı Düşulu köyünü, Edişa, Düdükçü, Edilli, Çıraguz köylerini kurtardı. Azerbaycan ordusuna sevgiler! Karabağ Azerbaycan'dır!" dedi.

Aliyev duyurdu! O bölgeler Ermeni işgalinden kurtarıldı

15.10.2020, 16:59

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı bölgeleri açıkladı. Aliyev yaptığı son dakika açıklamada; Füzuli Cebrail ve Hocavend'de 6 köyün daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını söyledi.

6 KÖY DAHA ERMENİ İŞGALİNDEN KURTARILDI

Aliyev yaptığı açıklamasında;"Azerbaycan ordusu Hovavend bölgesine bağlı Fuzuli kentinin Ariş köyünü, Cebrayil ilçesine bağlı Düşulu köyünü, Edişa, Düdükçü, Edilli, Çıraguz köylerini kurtardı. Azerbaycan ordusuna sevgiler! Karabağ Azerbaycan'dır!" dedi.

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