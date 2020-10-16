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Başkan Erdoğan'dan mesajı

Başkan , hayatını kaybeden Milletvekili için baş sağlığı mesajı yayınladı.

Başkan Erdoğan'dan Markar Esayan mesajı

16.10.2020, 20:21

Başkan Erdoğan Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "AK Parti MKYK üyemiz, İstanbul Milletvekilimiz, sevgili kardeşim Markar Esayan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Müteveffa Markar kardeşimizin ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ülkemiz siyasetine ve demokrasimize yaptığı katkıları hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.

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