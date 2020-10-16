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Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Markar Esayan için başsağlığı mesajı

'tan için başsağlığı mesajı

, hayatını kaybeden için baş sağlığı mesajı yayınladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Markar Esayan için başsağlığı mesajı

16.10.2020, 20:25

Bakan Albayrak mesajında "Markar Esayan. Herkes onu güler yüzüyle, nezaketiyle ve beyefendiliği ile tanır, bilirdi. Kıymetli ve örnek bir aydın, özü sözü bir kardeşimizdi... Vefat haberi hepimizi derinden üzdü. Başımız sağ olsun..." ifadelerini kullandı.

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