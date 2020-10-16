Bakan Albayrak mesajında "Markar Esayan. Herkes onu güler yüzüyle, nezaketiyle ve beyefendiliği ile tanır, bilirdi. Kıymetli ve örnek bir aydın, özü sözü bir kardeşimizdi... Vefat haberi hepimizi derinden üzdü. Başımız sağ olsun..." ifadelerini kullandı.
Markar Esayan.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 16, 2020
Herkes onu güler yüzüyle, nezaketiyle ve beyefendiliği ile tanır, bilirdi.
Kıymetli ve örnek bir aydın, özü sözü bir kardeşimizdi...
Vefat haberi hepimizi derinden üzdü.
Başımız sağ olsun...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Markar Esayan için başsağlığı mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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