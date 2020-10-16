Vahdettin Köşkü'nde baş başa yapılan ve saat 15.00'de başlayan görüşme basına kapalı gerçekleşiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşme yapılacak.
İki lider, anlaşma imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek ve akşam yemeğine katılacak.
İstanbul'da kritik görüşme! Başkan Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı ile görüşüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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