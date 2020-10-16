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Haberler Gündem İstanbul'da kritik görüşme! Başkan Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı ile görüşüyor

'da kritik görüşme! Başkan Erdoğan Devlet Başkanı ile görüşüyor

Son dakika haberi: Başkan 'ın Devlet Başkanı ile görüşmesi başladı.

İstanbul'da kritik görüşme! Başkan Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı ile görüşüyor

16.10.2020, 15:23 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020,15:37

Vahdettin Köşkü'nde baş başa yapılan ve saat 15.00'de başlayan görüşme basına kapalı gerçekleşiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşme yapılacak.

İki lider, anlaşma imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek ve akşam yemeğine katılacak.

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