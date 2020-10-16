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Haberler Gündem Son dakika: Azerbaycan ordusu Hocavend'in 3 köyünü Ermenistan işgalinden kurtardı

Son dakika: ordusu 'in 3 köyünü işgalinden kurtardı

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 3 köyü daha 'ın işgalinden kurtardığını açıkladı.

Son dakika: Azerbaycan ordusu Hocavend'in 3 köyünü Ermenistan işgalinden kurtardı

AA

16.10.2020, 17:43

Aliyev, Twitter hesabından, "Kahraman Azerbaycan ordusu Hocavend ilinin Hırmancık, Akbulak ve Ahullu köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

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