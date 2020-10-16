Aliyev, Twitter hesabından, "Kahraman Azerbaycan ordusu Hocavend ilinin Hırmancık, Akbulak ve Ahullu köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.Azerbaycan ordusu, 8 köyü Ermenistan'ın işgalinden kurtardı
Son dakika: Azerbaycan ordusu Hocavend'in 3 köyünü Ermenistan işgalinden kurtardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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