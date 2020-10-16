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Haberler Gündem Son dakika: Ermenistan'dan Azerbaycan'a alçak saldırı!

Son dakika: 'dan 'a alçak saldırı!

Son dakika haberi...'ın 'daki sivillere yönelik alçak saldırıları sürüyor. Ermeniler 'de yeniden sivilleri hedef aldı.

Son dakika: Ermenistan'dan Azerbaycan'a alçak saldırı!

17.10.2020, 00:23 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020,00:39

Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere yönelik alçak saldırıları sürüyor. Ermeniler Gence ve Mingeçevir'e füzeli saldırı düzenledi.

Füzelerden birinin düştüğü mahallede yaralılar olduğu bilgisine ulaşıldı.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

HİKMET HACIYEV: ERMENİSTAN GENCE VE MİNGEÇEVİR'İ VURDU
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev sosyal medyadan yaptığı açıklamada " İnsani ateşkesin arkasına saklanan Ermenistan silahlı kuvvetleri, terör ve savaş suçları uygulamalarına devam ediyor. Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir şehirleri füze saldırılarına uğradı. Yaralılar ve hasarlar belirlenecek" dedi.

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