Son dakika: Ermenistan'dan Azerbaycan'a alçak saldırı!

Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere yönelik alçak saldırıları sürüyor. Ermeniler Gence ve Mingeçevir'e füzeli saldırı düzenledi.
Füzelerden birinin düştüğü mahallede yaralılar olduğu bilgisine ulaşıldı.
Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
HİKMET HACIYEV: ERMENİSTAN GENCE VE MİNGEÇEVİR'İ VURDU
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev sosyal medyadan yaptığı açıklamada " İnsani ateşkesin arkasına saklanan Ermenistan silahlı kuvvetleri, terör ve savaş suçları uygulamalarına devam ediyor. Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir şehirleri füze saldırılarına uğradı. Yaralılar ve hasarlar belirlenecek" dedi.
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