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Azerbaycan, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdü

Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı düzenlemiş, saldırıda 13 sivil hayatını kaybetmiş, 45'ten fazla kişi yaralanmıştı. Saldırının ardından Aliyev, "Cevabını meydanda vereceğiz" açıklamasında bulunmuştu. Son dakika haberine göre Azerbaycan, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdü. Öte yandan Azerbaycan'ın, Ermenistan'a ait S-300 uçaksavar füze sistemini yerle bir ettiği belirtildi.

17.10.2020, 11:54 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020,12:07