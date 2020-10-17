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Haberler Gündem Azerbaycan, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdü

, 'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdü

ordusu 'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı düzenlemiş, saldırıda 13 sivil hayatını kaybetmiş, 45'ten fazla kişi yaralanmıştı. Saldırının ardından Aliyev, "Cevabını meydanda vereceğiz" açıklamasında bulunmuştu. Son dakika haberine göre Azerbaycan, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdü. Öte yandan Azerbaycan'ın, Ermenistan'a ait uçaksavar füze sistemini yerle bir ettiği belirtildi.

Azerbaycan, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdü

17.10.2020, 11:54 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020,12:07

Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı gerçekleştirdi.

Sivillerin bulunduğu bölgelere atılan füzelerden birinin çok katlı binaya isabet etmesi sonucu 13 Azerbaycanlının hayatını kaybettiği, 45'ten fazla kişinin de yaralandığı kaydedildi.

İNTİKAMI ALINIYOR
Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdüğü bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 11.11'de Cebrail ili yönünde Ermenistan ordusuna ait Su-25 savaş uçağının Azerbaycan askerlerine havadan saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi. Açıklamada, uçağın Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğü kaydedildi.

Öte yandan Azerbaycan'ın, Ermenistan'a ait S-300 uçaksavar füze sistemini yerle bir ettiği belirtildi.

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