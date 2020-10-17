Başkan Erdoğan: Ukrayna’ya desteğimiz devam edecek

Başkan Erdoğan dün İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i ağırladı. İki lider başkanlığındaki heyetler arası görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK

Sayın Zelenskiy'i Türkiye'de ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Bugün gerek ikili, gerekse heyetler arası, ardından dar kapsamlı yaptığımız görüşmelerle Türkiye Ukrayna arasında önemli adımları attığımız imza ile gerçekleştirdik. Salgın başlamadan hemen önce Şubat ayında Kiev'i ziyaret etmiştim. Arayı fazla açmadan sayın Zelenkiy'le bir araya gelmemiz ilişkilerimizi güçlendirme yönündeki güçlü irademizin bir tezahürüdür. İmzalanan metinler de bu irademizin pek çok başlıkta somut projelerle vücut bulmasını sağlayacak. Bugün değerli dostumla yapılan görüşmelerde ikili ilişkilerimizdeki konuları etraflıca gündeme aldık. İşbirliğimiz savunmadan sanayiye, turizmden sağlık turizmine geniş yelpazede karşılıklı yarar temelinde derinleşiyor. Serbest ticaret anlaşması müzakerelerini süratle neticelendirme konusunda sayın Zelenkiy'le hemfikiriz.

TERÖRLE MÜCADELEDE HEMFİKİRİZ

Ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmak gibi bir hedef belirlemiştik. Turizm alanında küresel salgına rağmen bu yıl 500 binden fazla Ukraynalı misafiri ağırlamış olmamız, halklarımız arasındaki yakınlığı ve Ukraynalı misafirlerimizin güvenli turizm girişimimiz kapsamında aldığımız önlemlere olan itimadını açıkça gösteriyor. Özellikle terör örgütleri ile mücadelede eşgüdümde hemfikiriz. Türkiye Kırım'ın yasadışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır. Türkiye ile Ukrayna arasındaki tarihi ve insanı bağların önemli unsuru olan Kırım Tatarı kardeşlerimize Ukrayna makamlarıyla desteğimiz devam edecektir. Soydaşlarımız için konut inşası projesi, Kiev'deki cami projemiz sürüyor. Bu çalışmalarımızla ilgili son durumu da değerlendirdik. Sayın Devlet Başkanı bize Ukrayna'nın doğusundaki güncel durumu aktardı. Burada 27 Temmuz'dan beri sürdürülen ateşkesin devamını temenni ediyoruz. Bölgemizin barış ve istikrarı adına biz de elimizden gelen desteği göstermeye hazırız.

'HİÇBİR VİRÜS ENGEL DEGİL'

Ukrayna Cumhurbaşkanı ise, "Diyaloğumuz dinamik bir şekilde sürüyor. Hiçbir virüs aramızdaki dostluğa engel olamaz. Ukrayna ve Türkiye stratejik ortaklığını geliştirmeye ve karşılıklı çıkarların olduğu her alanda hazırlar. Türkiye'nin Ukrayna'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği destek bizim için çok önemlidir" dedi.



'TÜRKİYE OLMADAN HİÇBİR ŞEY OLMAZ'

Başkan Erdoğan ile görüşmesi öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den tarihi bir açıklama geldi. Verdiği demeçte Türk silahlı kuvvetlerinin dünyanın en güçlü ordularından biri olduğunu ifade eden Zelenskiy, "Bölgede Türkiye olmadan hiçbir şey olmaz" dedi.



Çok sayıda Ukraynalı askeri personelin Türkiye'nin eğitim merkezlerinde eğitildiğine dikkat çeken Zelenskiy, Türkiye ile Ukrayna arasındaki güçlü stratejik ortaklık ilişkileriyle ilgili ise "Bugünün karmaşık dünyasında, biz sadece komşu değiliz. Dünyaya her milletin sesinin tam anlamıyla duyulması gerektiğini birlikte söylüyoruz" ifadelerini kullandı. Ukraynalı lider, "Ukrayna'ya yönelik tutarlı ve samimi desteğinden ve toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik yardımından dolayı Türkiye'ye minnettarız. Bu, Ukrayna'da nesiller boyunca unutulmayacak" diye konuştu.

BAKANLAR TAM KADRO KATILDI

Başkan Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy başkanlığında Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde yapılan heyetler arası görüşme 1 saat 15 dakika sürdü. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere ile Ukraynalı bakanlar da yer aldı.