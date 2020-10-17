Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan "Nasıl başladı? / Nasıl gidiyor?" notuyla paylaştığı iki görselle Tuna-1 kuyusundan çıkan doğal gazın öyküsünü vurguladı.
Nasıl başladı? / Nasıl gidiyor? #MilliEnerjideYeniMüjde 🇹🇷 pic.twitter.com/zZGpnSzduV— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 17, 2020
Başkan Erdoğan'dan doğal gaz paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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