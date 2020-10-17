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Başkan Erdoğan'dan paylaşımı

Başkan , Tuna-1 kuyusundan çıkarılacak yeni rakamıyla 405 milyar metreküp doğal gazın çıkarılma sürecine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan'dan doğal gaz paylaşımı

17.10.2020, 21:10 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020,21:20

Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan "Nasıl başladı? / Nasıl gidiyor?" notuyla paylaştığı iki görselle Tuna-1 kuyusundan çıkan doğal gazın öyküsünü vurguladı.

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