Enerjide büyük gün

Dün Cuma namazının ardından yakın ekibi ile birlikte İstanbul'a geçen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Erdoğan'ı gemide karşılayacak. Fatih gemisinde incelemelerde bulunacak Doğu Akdeniz'de süren çalışmalara ilişkin brifing verilecek.

Karadeniz'de Sakarya Havzası'nda doğalgaz arama çalışmalarını gece gündüz demeden sürdüren Fatih, 21 Ağustos'ta açıklanan büyük keşfin ardından bin metre daha derine inerek yeni bir rezerve ulaştı. Böylece Fatih, Tuna-1 lokasyonundaki görevini tamamlarken, şimdi bölgede doğalgazı yüzeye çıkarmak için platform inşa edilmesi ve gazın Zonguldak tarafında karaya çıkarılması 2023 yılına yetiştirilerek evlere ulaştırılması planlanıyor.

Dünyanın önde gelen 5 gemisi arasında bulunan 6. nesil gemi Fatih, Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtaracak adımı atarak, milyarlarca dolar döviz çıkışını da önlemiş olacak. 8 katlı teknoloji harikası Fatih adeta modern küçük şehir, uydu kent gibi. 210 personel kapasitesine sahip gemide halihazırda 150- 180 personel 7/24 saat esasına göre görev yapıyor. Fatih'in kaptanı ise Türk.

BARIŞ ŞİMŞEK