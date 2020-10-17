  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Enerjide büyük gün

Enerjide büyük gün

Karadeniz'de Gaz Sahası olarak bilinen Tuna-1 lokasyonundaki çalışmalarını tamamlayan Fatih Sondaj Gemisi, yeni doğalgaz rezervi keşfederken, Başkan Erdoğan, bugün helikopterle gemiye çıkarak müjdeyi buradan kamuoyuna duyuracak.

Enerjide büyük gün
Giriş Tarihi: 17.10.2020

Dün Cuma namazının ardından yakın ekibi ile birlikte İstanbul'a geçen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Erdoğan'ı gemide karşılayacak. Fatih gemisinde incelemelerde bulunacak Doğu Akdeniz'de süren çalışmalara ilişkin brifing verilecek.

Karadeniz'de Sakarya Havzası'nda doğalgaz arama çalışmalarını gece gündüz demeden sürdüren Fatih, 21 Ağustos'ta açıklanan büyük keşfin ardından bin metre daha derine inerek yeni bir rezerve ulaştı. Böylece Fatih, Tuna-1 lokasyonundaki görevini tamamlarken, şimdi bölgede doğalgazı yüzeye çıkarmak için platform inşa edilmesi ve gazın Zonguldak tarafında karaya çıkarılması 2023 yılına yetiştirilerek evlere ulaştırılması planlanıyor.

Dünyanın önde gelen 5 gemisi arasında bulunan 6. nesil gemi Fatih, Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtaracak adımı atarak, milyarlarca dolar döviz çıkışını da önlemiş olacak. 8 katlı teknoloji harikası Fatih adeta modern küçük şehir, uydu kent gibi. 210 personel kapasitesine sahip gemide halihazırda 150- 180 personel 7/24 saat esasına göre görev yapıyor. Fatih'in kaptanı ise Türk.

BARIŞ ŞİMŞEK

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Enerjide büyük gün haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA