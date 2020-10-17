Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Ermenistan'ın Gence'ye yaptığı alçak saldırıya sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Bayraktar, yaptığı açıklamada, "Savaşın bile bir ahlakı vardır! Tank tanka, uçak uçağa, asker askere, tüfek tüfeğe... Korunmasız masum sivillere, çoluğa çocuğa, el kadar bebeğe dokunan; zalimdir, korkaktır, canavardır..." ifadelerine yer verdi.
Savaşın bile bir ahlakı vardır!— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) October 17, 2020
Tank tanka, uçak uçağa, asker askere, tüfek tüfeğe...
Korunmasız masum sivillere, çoluğa çocuğa, el kadar bebeğe dokunan; zalimdir, korkaktır, canavardır...#Gence#Mingeçevir#ArmenianKillsChildren#ArmenianTerrorism#SeninleyizAzerbaycan 🇹🇷🇦🇿
Selçuk Bayraktar'dan Ermenistan'a sert tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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