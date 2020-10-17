  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Selçuk Bayraktar'dan Ermenistan'a sert tepki

'dan 'a sert tepki

Son dakika haberine göre, Müdürü , 'ın Gence'ye yaptığı alçak saldırıya hesabından tepki gösterdi. Bayraktar, "Korunmasız masum sivillere, çoluğa çocuğa, el kadar bebeğe dokunan; zalimdir, korkaktır, canavardır..." dedi.

Selçuk Bayraktar'dan Ermenistan'a sert tepki

17.10.2020, 15:41

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Ermenistan'ın Gence'ye yaptığı alçak saldırıya sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, "Savaşın bile bir ahlakı vardır! Tank tanka, uçak uçağa, asker askere, tüfek tüfeğe... Korunmasız masum sivillere, çoluğa çocuğa, el kadar bebeğe dokunan; zalimdir, korkaktır, canavardır..." ifadelerine yer verdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Selçuk Bayraktar'dan Ermenistan'a sert tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA