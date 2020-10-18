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Başkan Erdoğan'dan mesajı

Başkan Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Can kardeşimiz, can dostumuz ’ın ’nü tebrik ediyorum. ', İki Devlet' anlayışıyla, Azerbaycan’ı her alanda desteklemeye ve vatan mücadelelerinde kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan mesajı

18.10.2020, 15:51

Başkan Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Can kardeşimiz, can dostumuz Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyorum. 'Tek Millet, İki Devlet' anlayışıyla, Azerbaycan'ı her alanda desteklemeye ve vatan mücadelelerinde kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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