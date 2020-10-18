Başkan Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Can kardeşimiz, can dostumuz Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyorum. 'Tek Millet, İki Devlet' anlayışıyla, Azerbaycan'ı her alanda desteklemeye ve vatan mücadelelerinde kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Can kardeşimiz, can dostumuz Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 18, 2020
"Tek Millet, İki Devlet" anlayışıyla, Azerbaycan'ı her alanda desteklemeye ve vatan mücadelelerinde kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/Dun02h22Pm
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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