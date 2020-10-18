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’nde ilginç soruşturma

Erdek Belediyesi’nde ilginç soruşturma
Giriş Tarihi: 18.10.2020

Balıkesir Erdek Belediyesi'nde 11 aydır maaşlarını alamadıklarını için icra işlemi başlatan 6 memura siyasi parti mitingine katıldıkları gerekçesiyle idari soruşturma başlatıldı. CHP'li belediyenin işçilere mitinglere katılma mecburiyeti getirdiği halde şimdi ise haklarında soruşturma açması şaşkınlık yarattı. CHP'li Erdek Belediyesi yerel seçimlerinde CHP İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği mitinglere faal olarak katılan memurlar hakkında icra takibi başlatmalarının hemen ardından misilleme olarak idari soruşturma başlatılması tepki çekti.

SUAT SALGIN

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