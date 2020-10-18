Geleceğin AK Parti’si

Devam eden il ve ilçe kongrelerinde AK Parti'de büyük bir değişim yaşanıyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda başta İstanbul ve Ankara olmak üzere il ve ilçe başkanlarının yüzde 65'i değişiyor. Partide şu ana kadar ilçe başkanlarından yüzde 51'i değişti. En büyük değişimin ise İstanbul ve Ankara gibi büyük illerde olması bekleniyor. Partideki bu değişimde gençlerin ve kadınların yönetimde olması için kadın ve genç kotasının yüksekliği üzerinde önemle duruluyor. Başkan Erdoğan, bugün 18 yaşında olan gençlerin AK Parti'de görev alarak, 2053 yılında (53 YAŞINDA) AK PARTİ'Yİ İDARE EDEN KADRO haline gelmelerini planlamış durumda. Erdoğan'ın, AK PARTİ'Yİ 2053 yılındaki Türkiye'yi idare edecek şekilde yenilemesinin ardında özellikle 2 TARİHİ ÖRNEK bulunuyor.

PARTİLERİ TARİH OLMUŞTU

Rahmetli Turgut Özal, Cumhurbaşkanı olup Çanyaya'ya çıktıktan sonra kurduğu ANAVATAN tarih olmuştu. Rahmetli Süleyman Demirel de cumhurbaşkanı olduktan sonra, kurduğu DOĞRU YOL, ömrünü tamamlamıştı. Bu iki gerçeği çok iyi okuyan Başkan Erdoğan, kendisinden sonra, (33 yıl sonra) AK PARTİ'NİN YAŞAMASI, İKTİDARDA OLMASI DÜŞÜNCESİYLE, bugünden partisini yenileyen, yarınlara hazırlayan bir lider özelliklerini

gösteriyor.

Japonya'da kadrolarını devamlı yenileyerek 2'nci Dünya Savaşı'ndan bu yana 54 yıldır ülkeyi Liberal Demokrat Partisi yönetti. Japonya'nın II. Dünya

Savaşı sonrasında gösterdiği ekonomik başarının ardında yatan en önemli faktör, siyasi istikrar olarak gösterildi. Bu durum, "Japon mucizesi" olarak değerlendirildi

AK PARTİ'DE ARTTI, CHP'DE DÜŞTÜ

(17 Temmuz 2020 ve Temmuz-Ekim itibariyle): AK Parti 11 milyon üyeye yaklaşırken, üye sayısı azalan tek parti CHP oldu. DURUM ŞÖYLE:

■ AK PARTİ: 10 milyon 295 idi. Sadece Temmuz'dan bu yana (17 Temmuz-Ekim 2020) arasında 601 bin yeni üye ile pek çok partinin toplam üye sayısını geride bıraktı. 10 milyon 895 bin oldu.

■ CHP: 1 milyon 255 bin 364 üyesi vardı. Temmuz'dan bu yana üye sayısı azalan tek parti oldu. 1 milyon 254 bin 652'e düştü. ■ MHP: 483 bin 796 üyesi vardı, yeni üyelerle 495 bin 644'e çıktı.

■ İYİ PARTİ: 295 bin 858 idi, 306 bin 809 üyesi var.

■ SAADET PARTİSİ: 217 bin 441 üyesi vardı, 219 bin 101 oldu.

■ HDP: 39 bin 575 idi, 39 bin 816 oldu.

■ GELECEK PARTİSİ: 14 bin 209 DEVA PARTİSİ: 5 bin 157 üye kaydetti.

BÜLENT ERANDAÇ