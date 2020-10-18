Gence’yi uykuda vurdular

Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'yi bir hafta içinde ikinci kez vurdu. Füzenin düştüğü yer savaş alanına döndü. Çok sayıda ev yerle bir oldu. Hain saldırıya uykuda yakalanan Gence'de ikisi çocuk 13 kişi öldü, 55 kişi de yaralandı. Sevdiklerini binanın enkazında arayan insanları feryatları yeri göğü inletti. Arama kurtarma çalışmalarına yardım eden vatandaşlar, sevdiklerinden gelecek güzel haberi duymak için saatlerce enkaz başında bekledi.

BALİSTİK FÜZEYLE SALDIRDILAR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın Gence'deki sivilleri "Elbrus" balistik füzeleriyle vurduğunu söyledi ve ekledi: "Saldırı Ermenistan devletinin terör politikasının göstergesidir..." Yakınlarından haber almak için endişeli gözlerle arama çalışmalarını takip eden Genceliler, "Bebeklerimizi uykularında vurdular. Bunun adı alçaklıktır, korkaklıktır" dedi. Eşi ve çocuklarının enkaz altından çıkarılmasını bekleyen Ramiz Kahramanov, "Bu çukurda evimiz vardı. Beni enkazın altından çıkardılar. 3 çocuğum, eşim neredeler bilmiyorum. Bize bu acıları yaşatanları, uykumuzda bombalayanları, evsiz, vatansız, çocuksuz bırakanları asla affetmeyeceğim" diye konuştu.



ALİYEV: YANITI SAVAŞ MEYDANINDA VERECEĞİZ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ordusunca yapılan saldırıların yanıtını savaş meydanında vereceklerini bildirdi. Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait çok sayıda silah ve mühimmatı imha ettiğini vurgulayan Aliyev, "Bugüne kadar imha edilen silahların maliyeti 2 milyar dolar. Fakat yine de silahları var. Sormak gerekir. Onları kim silahlandırıyor? Fakir bir ülkede bu kadar silah ne arıyor? Bugün de onlara kaçak yolla silah gönderiliyor" şeklinde konuştu. Aliyev, Fuzuli kent merkezinin ve 7 köyün işgalden kurtarıldığını duyurdu.