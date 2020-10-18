Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
KADER ORTAĞIMIZ, CAN PARÇAMIZ
Bakan Albayrak paylaşımındaAzerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutlarken, "Karabağ'da cephe hattında mücadele veren askerlerimize kuvvet, şehadete ulaşan kardeşlerimize rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı. Bakan Albayrak'ın mesajı şu şekilde: Kader ortağımız, can parçamız, kardeşimiz #AzerbaycanBağımsızlıkGünü'nü kutluyorum. Karabağ'da cephe hattında mücadele veren askerlerimize kuvvet, şehadete ulaşan kardeşlerimize rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kader ortağımız, can parçamız, kardeşimiz #AzerbaycanBağımsızlıkGünü'nü kutluyorum.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 18, 2020
Karabağ'da cephe hattında mücadele veren askerlerimize kuvvet, şehadete ulaşan kardeşlerimize rahmet diliyorum. pic.twitter.com/DS1VRrk1Wy
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Azerbaycan Bağımsızlık Günü paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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