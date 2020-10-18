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Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Azerbaycan Bağımsızlık Günü paylaşımı

'tan paylaşımı

, 'ın nedeniyle hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak Azerbaycan'ı Bağımsızlık Günü'nü kutlarken, "Karabağ’da cephe hattında mücadele veren askerlerimize kuvvet, şehadete ulaşan kardeşlerimize rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Azerbaycan Bağımsızlık Günü paylaşımı

18.10.2020, 19:04

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

KADER ORTAĞIMIZ, CAN PARÇAMIZ

Bakan Albayrak paylaşımındaAzerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutlarken, "Karabağ'da cephe hattında mücadele veren askerlerimize kuvvet, şehadete ulaşan kardeşlerimize rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı. Bakan Albayrak'ın mesajı şu şekilde: Kader ortağımız, can parçamız, kardeşimiz #AzerbaycanBağımsızlıkGünü'nü kutluyorum. Karabağ'da cephe hattında mücadele veren askerlerimize kuvvet, şehadete ulaşan kardeşlerimize rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

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