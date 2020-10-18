Edebiyat dünyasına adını altın harflerle yazdıran mütefekkir, şair, deneme ve oyun yazarı Nuri Pakdil, vefatının birinci yılında anılıyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, edebiyat dünyasının dervişi olarak bilinen Nuri Pakdil'i sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla andı. Bakan Albayrak,"İlmi, irfanı, bilgeliği, dürüstlüğü erdemiyle insanlık timsali.Vefatının yıl dönümünde Nuri Pakdil hocamızı özlemle ve rahmetle hatırlıyor ve yad ediyoruz" açıklamasını yaptı.
İlmi, irfanı, bilgeliği, dürüstlüğü erdemiyle insanlık timsali.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 18, 2020
Vefatının yıl dönümünde Nuri Pakdil hocamızı özlemle ve rahmetle hatırlıyor ve yad ediyoruz. pic.twitter.com/lUuNb22IQE
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Nuri Pakdil' paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.