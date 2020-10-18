Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Nuri Pakdil' paylaşımı

Edebiyat dünyasına adını altın harflerle yazdıran mütefekkir, şair, deneme ve oyun yazarı Nuri Pakdil, vefatının birinci yılında anılıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, edebiyat dünyasının dervişi olarak bilinen Nuri Pakdil'i sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla andı. Bakan Albayrak,"İlmi, irfanı, bilgeliği, dürüstlüğü erdemiyle insanlık timsali.Vefatının yıl dönümünde Nuri Pakdil hocamızı özlemle ve rahmetle hatırlıyor ve yad ediyoruz" açıklamasını yaptı.