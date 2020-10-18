İYİ Parti’nin içine kurt düştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "oy verilmeyecekler" listesine tepki gösterip bildiri yayımlayan ve grup toplantısına katılmayan milletvekilleriyle

görüşmeye başladı. Salı günü gerçekleştirilen İYİ Parti Grup Toplantısı'na katılmayan Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Adana Milletvekili İsmail

Koncuk, Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, İstanbul Milletvekilleri Ahmet Çelik ve Hayrettin Nuhoğlu ile görüştü. Milletvekillerinin, Koray Aydın'ın

teşkilat başkanlığından alınmasında ısrarlı oldukları öğrenildi. Geri kalanlarla da baş başa görüşmeler sürecek.

GRUP TOPLANTILARINI BOYKOT

Kurultay'da Genel İdare Kurulu (GİK) aday listesine müdahale ederek, "tercih edilmeyecekler" listesi hazırladığı ileri sürülen Koray Aydın'ın yeniden Teşkilat Başkanlığı'na getirilmesine tepkili olan toplantısına da katılmadı. Hafta başında bir araya gelen muhalifler, parti yönetiminin "yanlış" buldukları tutumuna karşı "eylemsel tavır içinde olunması" görüşünü benimsediler. Alınan karar doğrultusunda Hasan Subaşı, Ayhan Erel, Ümit Özdağ, Aytun Çıray ve İsmail Koncuk'un da aralarında bulunduğu muhalifler ile mazeretleri ya da sağlık sorunları bulunan 13 milletvekili grup toplantısına katılmadı. Fahrettin Yokuş ile Aslan Kavukçuğlu Kovid-19 nedeniyle karantinada olduğu için toplantıya katılmazken, Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun da mazereti nedeniyle toplantıda bulunmadı. "Tercih edilmeyecekler" listesinde yer alan Aylin Cesur ise grup toplantısındaydı.

HATA DÜZELTİLMEZSE İŞLER DEĞİŞİR

İYİ Parti'de Koray Aydın'ın GİK listesine müdahale ettiğini düşünen ve yeniden teşkilat başkanlığına getirilmesini istemeyen isimlerin, bundan sonrasına dönük hamleleri de merak konusu. Meral Akşener'le görüşme sonrası, herhangi bir gelişme olmadığı taktirde, Koray Aydın'ı istemeyen milletvekillerinin, "parti içinde mücadele edelim, ancak yanlışta direnilirse partide kalıp kalmama dahil, bütün seçenekleri yeniden değerlendirelim" görüşünü seslendiriyorlar. BBC Türkçe'ye konuşan ve isminin yazılmasını istemeyen bir millevekili, partiyi tartışma konusu yapanın kendileri değil, GİK listesine antidemokratik şekilde müdahale edenlerin olduğunu savundu. İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, yapılan tartışmayı "parti içi demokrasi açısından sağlıklı bir gelişme" olarak nitelendirerek, "parti içi demokrasinin oturması için parti teşkilat yapısının merkezden, tek bir elden değil, yerel düzeydeki odakların da katılımını sağlayacak şekilde yapılandırılması gerektiğine işaret etti. Subaşı, grup toplantısına katılmama tavrının bir anlamda yapılan hatalar karşısında yükselen itirazların "görünür hale gelmesini" sağladığına dikkat çekti

LİSTE TARTIŞMASI NASIL BAŞLADI?

İYİ Parti'deki tartışma, 2. Olağan Kurultay'da, Genel İdare Kurulu için (GİK) Meral Akşener'in 100 kişilik anahtar listesinde yer alan veya aday gösterilmeyen "tercih edilmeyecekler listesiyle" başladı. Listede GİK'e aday olmayan vekillerden Ümit Özdağ, İsmail Koncuk'un yanı sıra, Aytun Çıray, Aydın Sezgin ve Yavuz Temizer'in de bulunduğu 10 kadar vekil ve parti yöneticisi yer aldı. Bu isimler GİK'e giremedi. "Seçilemeyecekler" listesinde yer alanlar, Koray Aydın'ın listeyi dağıttırdığını ileri sürdü. Grupta, "tercih edilmeyecekler listesinde" yer alanların da bulunduğu 15'e yakın milletvekili Aydın'ın yeniden teşkilat başkanı seçilmemesi için harekete geçti. Ancak Akşener, itirazlara karşın Aydın'ı tekrar teşkilat başkanlığına getirdi. Koray Aydın'ı istemeyen vekiller, 1 Ekim'deki grup başkan ve başkanvekillerinin seçildiği kapalı grup toplantısına katılmadı. Ardından, bu haftaki gruba da katılmayarak kararlılıklarını gösterdiler. Görünen tablo şu: Akşener, bundan sonra Koray Aydın'ı teşkilat başkanlığından alamaz. Bu durumda, 15 vekilden en az 10'unun istifası gündeme gelebilir. Bu süreçte, İYİ Parti'yi sarsacak çok kritik bir başka gelişme gelişiyor. Teröre karışmış HDP Milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması konusu TBMM'ye gelince, Koray Aydın ve ekibinin, EVET OYU VERMELERİ SÖZ KONUSU. CHP'nin karşı çıkacağı konuya İYİ Parti'nin ağırlıklı olarak hayır oyu verecek olması Millet İttifakı'nın çökmesine kadar gidebilir. Yani, CHP-HDP aşkına karşı çıkacak Koray Aydın'ın duruma hakim olduğu İYİ Parti'nin, "üçüncü ittifak" arayışıyla CHP'den kopması muhtemel. Bu gelişme, Kılıçdaroğlu'nun uykularını kaçırırken Millet İttifak'ı da dağılmaya doğru evriliyor.