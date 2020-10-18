Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Şırnak Toplu Açılış Töreni'nde önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Şırnak Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ülkemizin en kritik seçimlerinden birinde Şırnak destan yazarak tercihini AK Parti'den yana kullandı. Bölücü heveslerin bu topraklarda barınamayacağını siz gösterdiniz. Baskılara rağmen Şırnaklılar olarak terör örgütünün siyasi uzantılarına iradenizi çiğnetmediniz.

Bugün burada eğitimden sağlığa enerjiden güvenliğe kadar pek çok alanda yaklaşık 3,5 milyarlık 591 proje eser ve yatırımın resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Sağlıkta 75 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesini Şırnak'la buluşturuyoruz.

Şırnak bizim göz bebeğimiz. Biz Şırnak'a sevdalıyız. Biz sizi çıkar için değil sadece ve sadece Allah için seviyoruz. Bizim siyaset inancımızda partizanlık, ötekileştirmek, insanları tasnif etmek yoktur. Türkiye haritasını farklı renklere ayırmak yoktur. Biz yatırım yaparken kökene değil illerimizin durumuna bakarız. Tam 18 yıldır hiçbir ayrım yapmadan hizmet yürütüyoruz.

Ülkemiz 18 yılda yaptığı sağlık yatırımlarının meyvesini sadece son 8 ayda kat be kat toplamıştır. Bu sağlık krizini hamdolsun biz alnımızın akıyla yürüttük. Vatandaşımıza gereken her şeyi ücretsiz sunduk. Sağlık sistemimizin aksamasına izin vermedik.

Şırnaklı çiftçilerimize toplam 770 milyon lira civarında tarımsal destek verdik. Son 18 senede ülkemizi prangalarından kurtardık. FETÖ'den PKK'sına kadar milletimizi eli kanlı katil sürülerine ezdirmedik.



Milletten yetki almayan hiçbir gücün milletin iradesine el uzatmasına asla müsaade etmeyiz. Türkiye'nin geleceğinde terör örgütlerine yer olmadığı gibi darbe heveslisi yapılara da yer yoktur.



Şiddet yoluyla ülkemizin önünü kesme girişimi nasıl başarısız olduysa yurt dışı patentli iktidara gelme senaryoları da boşa çıkacaktır. Kimsenin aramıza nifak tohumları ekmesine müsaade etmeyeceğiz. Birbirimize kenetlenerek fitne odaklarına gereken cevabı vereceğiz. Tek millet olarak birbirimize sahip çıkacağız.



Tek bayrak altında geleceğe yürüyeceğiz. Tek vatan üzerine ameliyata asla izin vermeyeceğiz. Türkiye'de vücut bulan tek devlet sınırlarında huzurlarınızda yaşayacağız.

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Şırnak'ta önemli açıklamalar!