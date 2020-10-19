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Haberler Gündem Fatih Sondaj Gemisi bakım için Zonguldak açıklarına geldi

bakım için açıklarına geldi

Son dakika haberine göre, 'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih", 'deki rezervi çalışmalarının ardından bakım için 'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi açıklarına geldi.

Fatih Sondaj Gemisi bakım için Zonguldak açıklarına geldi

19.10.2020, 16:02

Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'dan uğurlanan, Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih, 26 Haziran'da Trabzon Limanı'nda gerçekleştirilen kule montaj işlemlerinin tamamlanmasıyla çıktığı seferinin ardından ilçeye bağlı Filyos beldesi açıklarına 30 Haziran'da ulaştı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 229 metre uzunluğunda ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki gemisi "Fatih", Ereğli ilçesi açıklarındaki "Sakarya gaz sahası" lokasyonunda sondaj faaliyetlerine başladı.

Türkiye'nin Karadeniz'deki ilk milli derin deniz sondajını gerçekleştiren Fatih Sondaj Gemisi, 21 Ağustos'ta Sakarya saz sahasında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti.

Çalışmalarına devam eden ve Başkan Erdoğan'ın 17 Ekim'de, doğalgaz rezervinin 405 milyar metreküpe çıktığını açıklamasının ardından Fatih Sondaj Gemisi bakım için ilçeye bağlı Filyos beldesi açıklarına ulaştı.

Başkan Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisinin Filyos limanındaki bakım ve teknik hazırlık safhalarının ardından önümüzdeki aydan itibaren sondaj faaliyetlerine yine Sakarya sahasındaki Türkali- 1 kuyusunda devam edeceğini ifade etmişti.

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