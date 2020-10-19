Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Aliya İzzetbegoviç paylaşımı

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından, "Büyük devlet ve gönül adamı, Bosna-Hersek'in efsane lideri Aliya İzzetbegoviç'i vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle yad ediyorum." açıklamasında bulundu.

19.10.2020, 13:43 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020,13:46