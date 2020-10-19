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'tan Aliya İzzetbegoviç paylaşımı

Son dakika haberi... , sosyal medya hesabından, " ve gönül adamı, Bosna-Hersek'in efsane lideri Aliya İzzetbegoviç'i vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle yad ediyorum." açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Aliya İzzetbegoviç paylaşımı

19.10.2020, 13:43 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020,13:46

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Twitter hesabından Aliya İzzetbegoviç paylaşımında bulundu.

Bakan Albayrak, gönderisinde, Bilge Kral. Büyük devlet ve gönül adamı, Bosna-Hersek'in efsane lideri Aliya İzzetbegoviç'i vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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