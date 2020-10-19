Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Twitter hesabından Aliya İzzetbegoviç paylaşımında bulundu.
Bakan Albayrak, gönderisinde, Bilge Kral. Büyük devlet ve gönül adamı, Bosna-Hersek'in efsane lideri Aliya İzzetbegoviç'i vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Bilge Kral.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 19, 2020
Büyük devlet ve gönül adamı, Bosna-Hersek'in efsane lideri Aliya İzzebegoviç'i vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle yad ediyorum.#Aliyaİzzetbegoviç pic.twitter.com/cTkpPw1sfO
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Aliya İzzetbegoviç paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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