  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Aliyev: Ermenistan verdiğimiz dersi unutamayacak

Aliyev: verdiğimiz dersi unutamayacak

Son dakika haberine göre; canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Aliyev: "İşgal edilmiş topraklarda hayat yeniden canlanacaktır." dedi. Aliyev, " verdiğimiz dersi hiç unutmayacak." ifadelerini kullandı.

Aliyev: Ermenistan verdiğimiz dersi unutamayacak

20.10.2020, 14:10 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020,14:29

Son dakika haberine göre; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Aliyev'in konuşmasından satırbaşları;
Azerbaycanlılara karşı etnik temizlik yapmak suçtur. İşgal edilmiş topraklarda hayat yeniden canlanacaktır. Ermenistan ordusunu öz topraklarımızdan kovacağız.

Gence'ye namertçe saldırı yapıldı, siviller hedef alındı. 30 yıl toprağınızda oturup bize meydan okumaya çalıştılar.

Ermenistan tarihi binalarımıza, camilerimize zarar verdi. Azerbaycan halkının iradesini kıramadılar. Kurtarılan bütün topraklara döneceğiz.

Ermeniler cami yıkabilir, ama biz o camileri kalbimizde yaşatacağız. Azerbaycan halkının iradesini kıramadılar.

Kurtarılan bütün topraklara döneceğiz, barış içinde yaşayacağız. İşgalden sonra dünyaya gözünü açanlar da ata yurduna döneceği günü bekledi.

Benim cumhurbaşkanı olarak en büyük görevim toprakları kurtarmaktır.

VERDİĞİMİZ DERSİ UNUTMAYACAK
Yıllarca Ermenistan'ın işgaline neden sessiz kalındı? Azerbaycan ordusu tek başına Ermenistan'a ders veriyor. Ermenistan onlara verdiğimiz dersi hiç unutmayacak.

Ermenistan arkasındaki lobi desteği yüzünden kudurdu.

Ermenistan'ın 241 tankı imha edildi 39 tankına el konuldu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aliyev: Ermenistan verdiğimiz dersi unutamayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA