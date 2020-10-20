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Haberler Gündem Azerbaycan, Ermenistan'ın saldırılarına misliyle karşılık veriyor

, 'ın saldırılarına misliyle karşılık veriyor

insani ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Ermenistan ordusu gece boyu sivil yerleşim yerlerine saldırılarını sürdürdü. Ermenistan'ın saldırılarına ordusu angajman kuralları kapsamında misliyle karşılık veriyor.

Azerbaycan, Ermenistan'ın saldırılarına misliyle karşılık veriyor

20.10.2020, 08:18

Ermenistan, insani ateşkese rağmen durmuyor, sivil yerleşimleri hedef alıyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gece boyunca Ağdere, Ağdam, Fuzuli, Hadrut, Cebrail, Gubadlı ve Zengilan yönlerinde direnmeye çalışan Ermenistan güçlerine karşı operasyonların değişen yoğunlukta devam ettiği belirtildi.

Ermenistan güçlerinin Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açtığı ifade edilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun, Ermenistan güçlerine ait 2 adet T-72 tank, 4 adet Grad füze sistemi, 1 adet D-30 obüsü ve 5 aracı imha ettiği aktarıldı.

Açıklamada, operasyonlarda çok sayıda Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiği, cephede durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu kaydedildi.

Ermenistan saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 61'e, yaralıların sayısı 282'ye yükseldi.

Azerbaycan, işgal edilmiş topraklarını da bir bir alıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cebrail bölgesindeki 13 köyün daha işgalden kurtarıldığını duyurdu. Böylece, 2 şehir, 1 kasaba ve 69 köy Ermenistan'dan geri alınmış oldu.

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