Erdoğan: 5. ve 9. sınıflarda ders başı 2 Kasım’da

BAŞKAN Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık etti. 3 saat 15 dakika süren toplantının ardından ulusa seslenen Başkan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

KABUSLAR YAŞATACAĞIZ

Bin yıldır vatanımız olarak gerektiğinde canımız pahasına sahip çıktığımız bu coğrafyadan bizi tasfiye etme hayallerinden vazgeçmeyenlere daha çok kabuslar yaşatacağız. Milletimizin istiklaline ve istikbaline, bayrağımıza, ezanımıza, devletimize, vatanımıza uzatılan her eli kıracağız.

KIBRIS TÜRKÜ SAHİP ÇIKTI

Rum kesiminin AB'yi de istismar ederek sergilediği adanın diğer hak sahibini yok sayan, bencil ve şımarık politikaları Kıbrıs Türkü'nün iradesine çarparak yerle yeksan olmuştur. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin gösterdiği adil ve güçlü duruşa Kıbrıs Türkleri de sahip çıkmıştır.

MİLLET İÇİN HARCANACAK

Geçen hafta sevindirici bir haberi de Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'ndan aldık. Fatih gemimizin Tuna-1 kuyusundaki sondajlarında keşfedilen rezerv miktarı 405 milyar metreküpe ulaştı. Bu kuyudaki çalışmalarını tamamlayan Fatih gemimiz önümüzdeki ay Türkali-1 kuyusunda sondaja başlayacak. Keşfedilen doğalgazın her metreküpü bu ülkenin ve milletin refahı, huzuru, geleceği için kullanılacak. Aynı şekilde elde edilecek kazancın her kuruşu yine milletimiz için harcanacak.

YAKINDA İLAN EDECEĞİZ

Eğitimde yeni bir adım daha atarak, ortaokullarda 5'inci sınıflarda, liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitimi 2 Kasım itibariyle başlatıyoruz. Diğer sınıflarla ilgili tarihi de, gelişmelere bakarak, en yakın zamanda kamuoyuna ilan edeceğiz.

1000 ÜNİVERSİTELİYE BURS

Lisans seviyesindeki öğrencilerimiz için, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK vasıtasıyla, kısa adı STAR olan Stajyer Araştırmacı Burs Programı'nı başlatıyoruz. Bin gencimiz, TÜBİTAK enstitülerinde ya da araştırma projelerinde görev almak suretiyle, bu programdan faydalanabilecek.



BAHARA KADAR AŞI TAMAM

YERLİ aşı çalışmalarında iki hafta içinde insan üzerinde deneme safhasına ulaşılacağı görülüyor. Dünyadaki aşı çalışmalarının ülkemize uygulanabilirliği hususunda da önemli gelişmeler kat ettik. Bu husustaki somut adımları yıl sonuna atmış olmayı ümit ediyoruz. Hedefimiz önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini tamamen çözmektir.



AMAÇLARI MÜSLÜMANLARLA HESAPLAŞMAK

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, dün Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı'nın istişare toplantısına video mesaj gönderdi. Erdoğan, başta Fransa olmak üzere Batı ülkelerinde hızla yükselen İslam düşmanlığına değinerek, "Gündeme getirilen Fransız İslamı, Avrupa İslamı, Avusturya İslamı gibi kavramlar bunun son örnekleridir. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un başını çektiği bu tür girişimlerin esas gayesi, İslam ile ve Müslümanlarla hesaplaşmaktır" ifadelerini kullandı.