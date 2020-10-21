Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan grip aşısı açıklaması!

Sağlık Bakanlığı, grip aşısının teminine ilişkin, "Bakanlığımız, geçmiş yıllarda olduğundan daha fazla influenza aşısı temin etmek üzere bağlantılarını sağlamış durumdadır. Ancak tüm dünyada üretim kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle belli bir zaman diliminde peyderpey temin edilmektedir. Bu nedenle belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür" açıklamasını yaptı.



Bakanlık, vatandaşların risk durumlarını E-nabız sistemi üzerinden öğrenebileceklerini ve aşının, hekimler tarafından sadece Reçetem Sistemi üzerinden yazılacağını vurguladı. Manuel yazılan reçetelerin işleme alınmayacağı bildirilirken aşının yalnızca serbest eczanelerce temin edileceği ve eczanenin Reçetem Sistemi'ne reçeteyi girmesi ile İlaç Takip Sistemi'nde (İTS) aşı temin hakkı oluşturulacağı belirtildi.