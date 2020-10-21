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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan grip aşısı açıklaması!

Son dakika: 'ndan açıklaması!

, influenza aşısının uygulanmasına ilişkin, "Belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür. İlgili aşı, hekimler tarafından sadece 'Reçetem' sistemi üzerinden yazılacaktır. Manuel yazılan reçeteler işleme alınmayacaktır" açıklamasını yaptı.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan grip aşısı açıklaması!

21.10.2020, 16:10 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020,17:05

Sağlık Bakanlığı, grip aşısının teminine ilişkin, "Bakanlığımız, geçmiş yıllarda olduğundan daha fazla influenza aşısı temin etmek üzere bağlantılarını sağlamış durumdadır. Ancak tüm dünyada üretim kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle belli bir zaman diliminde peyderpey temin edilmektedir. Bu nedenle belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür" açıklamasını yaptı.

Bakanlık, vatandaşların risk durumlarını E-nabız sistemi üzerinden öğrenebileceklerini ve aşının, hekimler tarafından sadece Reçetem Sistemi üzerinden yazılacağını vurguladı. Manuel yazılan reçetelerin işleme alınmayacağı bildirilirken aşının yalnızca serbest eczanelerce temin edileceği ve eczanenin Reçetem Sistemi'ne reçeteyi girmesi ile İlaç Takip Sistemi'nde (İTS) aşı temin hakkı oluşturulacağı belirtildi.

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