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ordusu 21 köy ve 1 kasabayı daha işgalden kurtardı

Cumhurbaşkanı Aliyev, 21 köy ve 1 kasabanın daha 'ın işgalinden kurtarıldığını açıkladı.

Azerbaycan ordusu 21 köy ve 1 kasabayı daha işgalden kurtardı

22.10.2020, 08:20

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından, "Kahraman Azerbaycan ordusu Fuzuli ilinin Gecegözlü, Aşağı Seyitahmetli ve Zerger, Cebrail ilinin Belend, Papı, Tulus, Hacılı ve Tinli köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ Azerbaycan'dır" paylaşımında bulundu.

İlham Aliyev, bir başka paylaşımında Zengilan ilinin Mincivan kasabası ile Hurama, Humarlı, Sarıl, Babaylı, Üçüncü Ağalı, Hacallı, Gırah Müşlan, Üdgün, Turabad, İçeri Müşlan, Melikli, Cahangirbeyli ve Baharlı köylerinin kurtarıldığını bildirdi.

Azerbaycan ordusu, 27 Eylül'de Dağlık Karabağ'da başlattığı operasyonda 3 şehir, 1 kasaba, 95 köy ve bir dizi stratejik yüksekliği işgalden kurtarmıştı.

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