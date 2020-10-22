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Haberler Gündem Bakan Selçuk: Maskeyi kaldıralım diye bize yazanlar var

: Maskeyi kaldıralım diye bize yazanlar var

Bakanı Selçuk, ' takılmaması, maskenin kalkması' için kendilerine yazan insanlar olduğunu belirterek, "Bu artık bir rica değil, çocuklarımızın geleceği için bize yardımcı olmalısınız." dedi.

Bakan Selçuk: Maskeyi kaldıralım diye bize yazanlar var

22.10.2020, 12:31

"İnanmakta çok zorlansam da 'maske takılmaması, maskenin kalkması' için bize yazan insanlar olduğunu görünce gerçekten üzülüyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından maske kullanımı ile ilgili paylaşım yaptı.

Selçuk, "İnanmakta çok zorlansam da 'maske takılmaması, maskenin kalkması' için bize yazan insanlar olduğunu görünce gerçekten üzülüyorum. Bu artık bir rica değil, çocuklarımızın geleceği için bize yardımcı olmalısınız." dedi.

5. VE 9. SINIFLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR

İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf ile ortaokul 8. sınıflarda, imam hatip ortaokullarında, lise hazırlık sınıfları ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime 12 Ekim'de geçilmişti.

2 Kasım'da ise 5. ve 9. sınıflarda da yüz yüze eğitime geçilecek.

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