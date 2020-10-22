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Haberler Gündem MSB: Saros Körfezi'nde silah eğitimleri icra edildi

MSB: 'nde silah eğitimleri icra edildi

Milli , 'deki 'nde atışlı fiili silah eğitimleri icra edildiğini açıkladı.

MSB: Saros Körfezi'nde silah eğitimleri icra edildi

22.10.2020, 16:22

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait gemilerimiz tarafından Kuzey Ege'deki Saros Körfezi'nde atışlı fiili silah eğitimleri icra edildi. Hedefler tam isabetle vuruldu" denildi.

DHA

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