MSB: Saros Körfezi'nde silah eğitimleri icra edildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait gemilerimiz tarafından Kuzey Ege'deki Saros Körfezi'nde atışlı fiili silah eğitimleri icra edildi. Hedefler tam isabetle vuruldu" denildi.
Deniz Kuvvetlerimize ait gemilerimiz tarafından Kuzey Ege'deki Saros Körfezi'nde atışlı fiili silah eğitimleri icra edildi. Hedefler tam isabetle vuruldu.#MSB #TSK #DzKK pic.twitter.com/ZFdcljJIjB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 22, 2020
DHA
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