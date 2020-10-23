Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve bağlı Grup amirliği ekiplerinin Bodrum, Fethiye ve Menteşe ilçelerinde gerçekleştirdiği 5 ayrı operasyonda 22 gram Metamfetamin, 18.60 gram esrar,
9 adet kağıda emdirilmiş Bonzai, 15 adet sentetik ecza, 2 gram eroin ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Operasyonlarda 13 şüpheliden Y.D. ve D.Y isimli şüpheliler adli makamlara sevke dildi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
9 adet kağıda emdirilmiş Bonzai, 15 adet sentetik ecza, 2 gram eroin ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Operasyonlarda 13 şüpheliden Y.D. ve D.Y isimli şüpheliler adli makamlara sevke dildi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Muğla'da 5 ayrı narkotik operasyonunda 2 tutuklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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