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'da 5 ayrı narkotik operasyonunda 2 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü, ekiplerinin ticaretine yönelik sürdürdüğü çalışmalarda değişik türde uyuşturucu ele geçirildi.

Muğla'da 5 ayrı narkotik operasyonunda 2 tutuklama

İHA

23.10.2020, 12:58

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve bağlı Grup amirliği ekiplerinin Bodrum, Fethiye ve Menteşe ilçelerinde gerçekleştirdiği 5 ayrı operasyonda 22 gram Metamfetamin, 18.60 gram esrar,

9 adet kağıda emdirilmiş Bonzai, 15 adet sentetik ecza, 2 gram eroin ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Operasyonlarda 13 şüpheliden Y.D. ve D.Y isimli şüpheliler adli makamlara sevke dildi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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