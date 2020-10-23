Muğla'da 5 ayrı narkotik operasyonunda 2 tutuklama

Muğla Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin uyuşturucu ticaretine yönelik sürdürdüğü çalışmalarda değişik türde uyuşturucu ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve bağlı Grup amirliği ekiplerinin Bodrum, Fethiye ve Menteşe ilçelerinde gerçekleştirdiği 5 ayrı operasyonda 22 gram Metamfetamin, 18.60 gram esrar,



9 adet kağıda emdirilmiş Bonzai, 15 adet sentetik ecza, 2 gram eroin ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi



Operasyonlarda 13 şüpheliden Y.D. ve D.Y isimli şüpheliler adli makamlara sevke dildi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.