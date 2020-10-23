Terör örgütü PKK mensubu "Fırat Botan" kod adlı Ferhat Tekiner, MİT'in Emniyet ile işbirliği içerisinde düzenlediği operasyonla Türkiye'ye getirildi.
PKK'lı Fırat Botan kod Aralık 2016'da Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen saldırının faillerindendi.
PKK'lı Ferhat Tekiner, MİT'in operasyonuyla Irak'tan Türkiye'ye getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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