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Haberler Gündem PKK'lı Ferhat Tekiner, MİT'in operasyonuyla Irak'tan Türkiye'ye getirildi

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PKK'lı Ferhat Tekiner, MİT'in operasyonuyla Irak'tan Türkiye'ye getirildi

23.10.2020, 12:43 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020,12:47

Terör örgütü PKK mensubu "Fırat Botan" kod adlı Ferhat Tekiner, MİT'in Emniyet ile işbirliği içerisinde düzenlediği operasyonla Türkiye'ye getirildi.



PKK'lı Fırat Botan kod Aralık 2016'da Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen saldırının faillerindendi.

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