Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Has Stadyumu'nda düzenlenen AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.





Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bu sabah İlham Aliyev kardeşimle görüştük. Azerbaycan televizyonunda spiker kardeşimin gözleri yaşlı olarak ağladığı anları kendisiyle paylaştım ve şu anda Azerbaycanlı kardeşlerimiz, işgal altındaki topraklara doğru yürüyorlar. Oraları geri almaya hamdolsun başladılar. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz. Tevekkül et gerisi Allah kerim.

Gadalarını aldığım kardeşlerimi selamlıyorum.

Kayseri asaletiyle, çalışkanlığıyla yerli ve milli duruşuyla iftihar ettiğimiz şehirlerimizin başında geliyor.

Kayseri maruz kaldığımız her saldırıda göğsünü bize siper etmekten geri kalmadı.

Kayseri'de 1 milyar 800 milyon TL'yi bulan, önceki yıl 1 milyar 640 milyonluk yatırımların açılışlarını yaptık.

Kayseri'de 20 yıldır devam ettirdiğimiz çalışmalarda 100 bin konutu dönüştürdük. Kayseri gecekondusu kalmayan bir şehir haline geldi.

Yarın da inşallah Malatya'da olacağız.

Kardeşlerim, Türkiye bir yandan bölgesinde ve dünyada yaşanan değişimin merkezinde yer aldığı mücadeleyi sürdürürken, diğer yandan da kalkınma hedeflerine kararlılıkla yürüyor.

Koronavirüsle birlikte yaşanan süreç bu sürecin hızlanmasına vesile oldu. Gelişmiş devletlerin kendi vatandaşlarına bile faydalarını olmadığını hep birlikte müşaade ettik.

Türkiye bu durum içinde hak ettiği yeri almanın mücadelesini veriyor.



Sınırlarımızda kurulmak istenen terör devletlerine asla izin vermeyiz.



Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var.