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Başkan Erdoğan'dan 'de önemli mesajlar

Başkan Erdoğan, 'nda Kentsel Dönüşüm Anahtar Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Daha önce pek çok ilimizde olduğu gibi gecekondu kuşatmasında olan Kayseri bugün ülkemizin en güzel şehircilik örneklerinden biri haline gelmiştir. ve belediyelerimizin başarılı çalışmaları gecekondu bölgeleri örnek yerleşim alanları haline dönüştürülmüştür. Şehrimizde yaklaşık 100 bin konutun dönüşümü gerçekleşmiştir. Bugün projenin ilk etabını oluşturan 652 konut ve 55 iş yerini hizmete açıyoruz. Yeni haliyle bu bölgenin cazibesi artacaktır." dedi.

Başkan Erdoğan'dan Kayseri'de önemli mesajlar

24.10.2020, 15:27 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020,15:41

Başkan Erdoğan, Talas Paraşüt Alanı'nda Kayseri Kentsel Dönüşüm Anahtar Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

Az önce partimizin ilk kongresini gerçekleştirdik. şu anda kongre devam ediyor. Kayseri'de AK Parti'yi 2023'e taşıyacak yol arkadaşlarımız belirleniyor.

Daha önce pek çok ilimizde olduğu gibi gecekondu kuşatmasında olan Kayseri bugün ülkemizin en güzel şehircilik örneklerinden biri haline gelmiştir. TOKİ ve belediyelerimizin başarılı çalışmaları gecekondu bölgeleri örnek yerleşim alanları haline dönüştürülmüştür. Şehrimizde yaklaşık 100 bin konutun dönüşümü gerçekleşmiştir.

Kentsel dönüşüm projelerimizin her aşaması şeffaf ve uzlaşmayı esas alacak şekilde yürütülmüştür. Bugün projenin ilk etabını oluşturan 652 konut ve 55 iş yerini hizmete açıyoruz. Yeni haliyle bu bölgenin cazibesi artacaktır. Bugün 168 konutluk ilk etabın açılışını yapıyoruz. Bu konutlarda hayatlarını sürdürecek vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür temenni ediyorum.

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