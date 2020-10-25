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Haberler Gündem Hukuk tanımaz Ermenistan’ın saldırısı sürüyor

Hukuk tanımaz ’ın saldırısı sürüyor

Azerbaycan ordusunun ’a verdiği zayiat da her geçen gün büyüyor. Dün de Ermenistan’a ait bir el yapımı patlayıcı monte edilmiş kamikaze drone ile bir İHA’nın daha düşürüldüğü açıklandı. Azerbaycan ’ndan yapılan açıklamada, İHA’nın yerel saatle 15:25’te Ağdere ili istikametinde vurularak düşürüldüğü belirtildi.

Hukuk tanımaz Ermenistan’ın saldırısı sürüyor
Giriş Tarihi: 25.10.2020

Karabağ'da haksız olmasına rağmen varlığını sürdürmeye çalışan Ermenistan, yapılan uyarılara rağmen hukuk tanımaz bir şekilde saldırılarını da sürdürüyor. Bu saldırılardan en çok masum siviller zarar görürken, başta Avrupa olmak üzere Batı ülkeleri ise yapılan zulme sessiz kalmayı sürdürüyor. Son olarak Gence'ye düzenlenen füze saldırısında yıkılan evlerin enkazından yaralı olarak çıkarılan 13 yaşındaki Rus vatandaşı Artur Mayakov hayatını kaybetti. Mayakov'un ölüm haberini Rusya'nın Azerbaycan'daki büyükelçiliğine bildirdiklerini ifade eden yetkililer, kurbanın Gence Valiliği ve Aleksandr Nevski kilisesinin destekleriyle Ortodoks kurallarına uygun defnedileceğini kaydetti.

TERTER'DE 1 ÖLÜ DAHA
ÖTE yandan, Ermenistan ordusunun Terter'de sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırısı sonucunda da 1 kişi hayatını kaybetti. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, atılan roketin bir evin bahçesine düşmesi sonucunda Orhan İsmayılzade (16) adlı bir gencin hayatını kaybettiği belirtildi.

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