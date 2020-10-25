Hukuk tanımaz Ermenistan’ın saldırısı sürüyor

Karabağ'da haksız olmasına rağmen varlığını sürdürmeye çalışan Ermenistan, yapılan uyarılara rağmen hukuk tanımaz bir şekilde saldırılarını da sürdürüyor. Bu saldırılardan en çok masum siviller zarar görürken, başta Avrupa olmak üzere Batı ülkeleri ise yapılan zulme sessiz kalmayı sürdürüyor. Son olarak Gence'ye düzenlenen füze saldırısında yıkılan evlerin enkazından yaralı olarak çıkarılan 13 yaşındaki Rus vatandaşı Artur Mayakov hayatını kaybetti. Mayakov'un ölüm haberini Rusya'nın Azerbaycan'daki büyükelçiliğine bildirdiklerini ifade eden yetkililer, kurbanın Gence Valiliği ve Aleksandr Nevski kilisesinin destekleriyle Ortodoks kurallarına uygun defnedileceğini kaydetti.



TERTER'DE 1 ÖLÜ DAHA

ÖTE yandan, Ermenistan ordusunun Terter'de sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırısı sonucunda da 1 kişi hayatını kaybetti. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, atılan roketin bir evin bahçesine düşmesi sonucunda Orhan İsmayılzade (16) adlı bir gencin hayatını kaybettiği belirtildi.