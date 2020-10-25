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Sahte içkiden 40 kişi tutuklandı

Sahte içkiden 40 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 25.10.2020

Ocak ayından bu yana 2 bin 430 alkollü içki kaçakçılığı operasyonu düzenlendi, 1 milyon 20 bin 819 litre kaçak içki ele geçirildi. Son günlerde gündeme gelen kaçak içkiden ölüm nedeniyle yapılan operasyonlarda ise gözaltına alınan 100 kişiden 40'ı tutuklandı. Sahte iç kiden ölenlerin sayısı ise 79'a yükseldi.

İZMİR'DE 1 VAKA
İzmir'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran bir kişi daha öldü. İçki tükettikten sonra zehirlenme belirtileriyle hastaneye başvuran ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Hastanesi yoğun bakımında tedavisi süren Ali V, hayatını kaybetti. İl genelinde 9 Ekim'den bu yana sahte içkiden ölenlerin sayısı 31'e yükseldi.

KAÇAK İÇKİYE BASKIN
Adana'da da 800 litre sahte içki ve 60 litre kaçak etil alkol ele geçti, 4 zanlı gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçak içki satıldığı tespit edilen 4 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde 800 litre sahte içki ile 60 litre kaçak etil alkol, 950 paket sigara, 2 bin 780 puro ve 800 litre akaryakıt ele geçirildi.

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