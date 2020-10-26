Aliyev'den sert sözler: Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silahlar gönderiyor

Son dakika haberi: Ermenistan'ın ateşkesi üçüncü kez ihlal etmesinin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kritik açıklamalarda bulundu.
Aliyev'in açıklamaları şu şekilde;
Biz esirlerin, cenazelerin değiştirilmesi için ateşkese razı olduk. Ermenistan birkaç dakika geçtikten sonra ateşkesi bozdu.
LİSTESİ BENDE VAR
Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silahlar gönderiyor. Listesi bende var. Ateşkesi isteyen niye silah gönderir.
ERMENİSTAN'IN DESTEKÇİLERİNE SESLENDİ
Ermenistan destekçileri size diyorum. Kurtarmak istiyorsanız Ermenistan devletini söyleyin ki çıksın topraklarımızdan. Bir sözünüzle çıkar.
"NEREDEN GELİYOR BUNLARIN PARASI?"
Ermenistan'ın 252 tankı imha edildi, 53 tankı ele geçirildi. 6 adet S-300 sistemi imha edildi. Soruyorum, nereden geliyor bunların parası?
17 KÖY DAHA İŞGALDEN KURTARILDI
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 17 köyün daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu.
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