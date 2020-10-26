Haberler Gündem Aliyev'den sert sözler: Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silahlar gönderiyor

Aliyev'den sert sözler: Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silahlar gönderiyor

Azebaycan ve Ermenistan arasında insani ateşkesin ilan edilmesinin ardından Ermenistan ateşkesi üçüncü kez ihlal etti. Ermenistan'ın saldırılarının ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İham Aliyev'den son dakika açıklaması geldi. Aliyev yaptığı açıklamasında; Ateşkesi isteyenlerin Ermenistan'a silah gönderdiğini ifade ederken "Listesi bende var. Ateşkesi isteyen niye silah gönderir." dedi.

26.10.2020, 12:14