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Atama kararları 'de yayımlandı

imzasıyla yayımlanan ve çeşitli birimlerine yapılan atamalara ilişkin kararlar, 'de yayımlandı.

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

27.10.2020, 08:56

Tarım ve Orman Bakanlığının çeşitli birimlerine yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Uzun getirildi.

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde açık bulunan Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne ise Faruk Bayraktaroğlu atandı.

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