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Başkan Erdoğan'dan Wilders hakkında suç duyurusu

Son dakika... Başkan , ırkçı Hollandalı vekil Wilders'a suç duyursunda bulundu. Özgürlük Partisi Başkanı olan aşırı sağcı İslam ve Türk karşıtı açıklamalarıyla biliniyor.

Başkan Erdoğan'dan Wilders hakkında suç duyurusu

27.10.2020, 10:14 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020,10:28

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ırkçı Hollandalı vekil Wilders'a suç duyursunda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde İslam ve Türk karşıtı olarak bilinen ve sık sık skandal paylaşımlar yapan Hollanda Özgürlük Partisi Genel Başkanı Geert Wilders, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli bir karikatür paylaşmıştı.

Bu karikatürün ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan suç duyurusunda bulundu.

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