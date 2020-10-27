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Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye taziye telefonu

Başkan Erdoğan’dan eski ’un ailesine ve MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye taziye telefonu

27.10.2020, 16:47 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020,16:48

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 21. ve 23. Dönem Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un vefatı nedeniyle, merhum Osman Durmuş'un oğlu Selçuk Durmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak taziyelerini bildirdi.

Başkan Erdoğan, görüşmede, merhum Osman Durmuş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21. ve 23. Dönem Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un vefatı nedeniyle, merhum Osman Durmuş'un oğlu Selçuk Durmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak taziyelerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, merhum Osman Durmuş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu" denildi.

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