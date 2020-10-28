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Başkan Erdoğan'dan peş peşe önemli kabuller

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kamboçya'nın Ankara Büyükelçisi Meas Kim Heng'i kabul etti. Heng'in eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. Erdoğan daha sonra Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Paul Huynen'i kabul etti.

28.10.2020, 17:12