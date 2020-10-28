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Başkan Erdoğan'dan peş peşe önemli kabuller

Başkan , Kamboçya'nın Meas Kim Heng'i kabul etti. Heng'in eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. Erdoğan daha sonra Belçika'nın 'i kabul etti.

Başkan Erdoğan'dan peş peşe önemli kabuller

28.10.2020, 17:12

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kamboçya'nın Ankara Büyükelçisi Meas Kim Heng'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Heng, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Heng'in eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.



BELÇİKA BÜYÜKELÇİSİ KÜLLİYE'DE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Paul Huynen'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Huynen, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

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