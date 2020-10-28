Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kamboçya'nın Ankara Büyükelçisi Meas Kim Heng'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Heng, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Heng'in eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
BELÇİKA BÜYÜKELÇİSİ KÜLLİYE'DE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Paul Huynen'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Huynen, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Başkan Erdoğan'dan peş peşe önemli kabuller haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.