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Haberler Gündem Charlie Hebdo dergisi hakkında Başkan Erdoğan'a hakaretten soruşturma başlatıldı

dergisi hakkında Başkan Erdoğan'a hakaretten başlatıldı

Gelen son dakika haberine göre; 'da yayın yapan ve yayınladığı son karikatürle Başkan 'a hakaret eden dergisinin yetkilileri hakkında Erdoğan'a hakaretten açıldı.

Charlie Hebdo dergisi hakkında Başkan Erdoğan'a hakaretten soruşturma başlatıldı

AA

28.10.2020, 12:34 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020,13:09

Skandalları ile ünlü Fransız dergisi Charlie Hebdo, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı alçak bir karikatür ile hedef aldı. Türkiye'den dergiye tepki yağarken, yeni bir gelişme yaşandı.

Charlie Hebdo ile ilgili harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturmanın Cumhurbaşkanına hakaret suçu kapsamında başlatıldığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Charlie Hebdo, Başkan Erdoğan'ı doğrudan hedef alan bir kapakla yayınlandı.

Derginin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ahlaksızca çizildi. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan dergi büyük tepki topladı. Paylaşımlarda, söz konusu kapak için alçaklık, aşağılık gibi ifadeler kullanıldı.

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