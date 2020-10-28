Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İflah olmaz Fransız paçavrasının Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınını lanetliyorum." ifadelerini kullandı.
Oktay Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti;
"Fikir özgürlüğü arkasına saklanarak kimseyi kandıramazsınız! İflah olmaz Fransız paçavrasının Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınını lanetliyorum. Ahlak, vicdan sahibi uluslararası kamuoyunu bu rezilliğe karşı sesini yükseltmeye çağırıyorum."
Fikir özgürlüğü arkasına saklanarak kimseyi kandıramazsınız!— Fuat Oktay (@fuatoktay) October 27, 2020
İflah olmaz Fransız paçavrasının Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınını lanetliyorum.
Ahlak, vicdan sahibi uluslararası kamuoyunu bu rezilliğe karşı sesini yükseltmeye çağırıyorum.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Charlie Hebdo dergisine kınama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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