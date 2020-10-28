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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş açıkladı! Tüm minarelerden salavatlar yükselecek

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mevlid Kandili dolayısıyla bu akşam saat 21.00'de ülke genelindeki tüm camilerin minarelerinden salavatlar okunacağını duyurdu.

28.10.2020, 17:00