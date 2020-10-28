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Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne tepki

'tan 'nun skandal karikatürüne tepki

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tahriki ile başlayan ırkçı ve İslam karşısı dergi 'nun alçak saldırılarına tepki gösterdi. Bakan Albayrak, "İfade özgürlüğü kisvesi altında, ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum. Charlie Hebdo’nun yaptığı bir mizah değil, terbiyesizliktir! Cumhurbaşkanımız üzerinden İslam’a duyulan nefrettir!" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne tepki

28.10.2020, 09:37 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020,10:22

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, Charlie Hebdo'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı konu alan kapak karikatürüne ilişkin açıklamada bulundu.

"MİZAH DEĞİL TERBİYESİZLİK"
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, paylaşımında, "İfade özgürlüğü kisvesi altında, ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum. Charlie Hebdo'nun yaptığı bir mizah değil, terbiyesizliktir! Cumhurbaşkanımız üzerinden İslam'a duyulan nefrettir!" ifadelerini kullandı.

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