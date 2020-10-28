Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne tepki

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tahriki ile başlayan ırkçı ve İslam karşısı dergi Charlie Hebdo'nun alçak saldırılarına Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tepki gösterdi. Bakan Albayrak, "İfade özgürlüğü kisvesi altında, ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum. Charlie Hebdo’nun yaptığı bir mizah değil, terbiyesizliktir! Cumhurbaşkanımız üzerinden İslam’a duyulan nefrettir!" dedi.

28.10.2020, 09:37 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020,10:22