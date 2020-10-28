  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Son dakika: Azerbaycan ordusu 13 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı

Son dakika: ordusu 13 köyü daha işgalinden kurtardı

Son dakika haberine göre, ordusu 13 köyü daha 'ın işgalinden kurtardı. Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 170 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

Son dakika: Azerbaycan ordusu 13 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı

AA

28.10.2020, 15:47 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020,15:58

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 13 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.

Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Zengilan'ın Birinci Ağalı, İkinci Ağalı, Üçüncü Ağalı ve Zerneli, Fuzuli'nin Mandılı, Cebrail'in Kazanzemi, Hanağabulak, Çüllü, Kuşçular ve Karaağac, Gubadlı'nın Giyaslı, Edilce ve Gılıcan köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 170 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

Azerbaycan askerleri ateşkese rağmen saldıran Ermenistan askerlerini geri püskürttü Aliyev'den sert sözler: Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silahlar gönderiyor

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Azerbaycan ordusu 13 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA