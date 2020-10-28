Son dakika: Azerbaycan ordusu 13 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 13 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.
Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Zengilan'ın Birinci Ağalı, İkinci Ağalı, Üçüncü Ağalı ve Zerneli, Fuzuli'nin Mandılı, Cebrail'in Kazanzemi, Hanağabulak, Çüllü, Kuşçular ve Karaağac, Gubadlı'nın Giyaslı, Edilce ve Gılıcan köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.
Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 170 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.Azerbaycan askerleri ateşkese rağmen saldıran Ermenistan askerlerini geri püskürttü Aliyev'den sert sözler: Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silahlar gönderiyor
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