Tüm memurları ilgilendiriyor! Kamu personeli için özel program geliyor...

Memurları ilgilendiren çok önemli düzenleme hayata geçiyor. Gelen son dakika haberine göre; 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, çalışma hayatında önemli düzenlemeleri içeriyor. Kamuda çalışanlar ve aday memurlar için özel eğitim programları hazırlanacak. 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, çalışma hayatında önemli düzenlemeleri i Eksik ücret bildiren patrona mektup, primi düşük yatırılan çalışana ise SMS gönderilecek.

MEMURUN NİTELİĞİ ARTACAK

Kamu personelinin niteliğini artırmaya yönelik hizmet içi eğitim programları oluşturulacak. Aday memurlar, görevde yükselme ve unvan değişikliklerine yönelik yönetmeliklerde değişikliğe gidilecek. Kamuda yöneticilik becerilerini geliştirmek üzere özel eğitim programları hazırlanacak.

Çiftçiler, mevsimlik işçiler gibi yılın belirli aylarında gelir elde edenlere yönelik özel prim ödeme dönemi belirlenecek. Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların prim ödeme süreleri hasat dönemlerine göre yeniden belirlenecek. İşgücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik esnek çalışma biçimleri etkinleştirilecek, konuya ilişkin denetimler artırılacak. İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri geliştirilecek. Staj, girişimcilik, işbaşı eğitim programları etkinleştirilerek gençlerin işe girişi kolaylaştırılacak. Gençlere yönelik mesleki eğitim kursları devam edecek.

STAJ PROGRAMI

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynaklığı Ofisi'nce staj seferberliği projesi uygulama birliği sağlanarak yaygınlaştırılacak. Engellilerin işgücüne katılımını ve istihdamını artırmak için destekli istihdam modeli uygulaması yaygınlaştırılacak. Engellilere yönelik kendi işini kurma hibe desteği verilmeye devam edecek. Kadın istihdamını artırmak için İş'te anne Projesi ile kadınların işgücü piyasasına katılımı teşvik edilecek.

GAYRIMENKULE YENİ VERGİ MODELİ

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na konut alım satımındaki abartılı fiyatlara son verecek, sektörde disiplini sağlayacak Toplu Değerleme Sistemi 2021'de devreye girecek. Gayrimenkullerin vergilendirilmesinde esas alınan alım satım değerinin belirlenmesi, beyana ilişkin yeni bir sistem devreye alınarak vergide adalet sağlanacak.

PRİMİ DÜŞÜK YATANA SMS GÖNDERİLECEK

- Prim gelirleri artırılacak.

- Kayıtlı istihdamın teşviki için TESK, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile işbirliği yapılacak.

- Eksik ücret bildiren, sigorta yapmayan patrona mektup yazılacak.

- Primi düşük yatan çalışana SMS gönderilecek.

- Memurun niteliği artacak, destekli istihdam modeli yaygınlaşacak.

- Hasat dönemine göre prim ödemesi başlayacak.

- GSS prim borçları SMS ve tebliğ ile vatandaşa bildirilecek.