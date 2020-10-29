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Başkan Erdoğan Külliye'de tebrikleri kabul etti

Son dakika haberi...Başkan , dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı 'nde tebrikleri kabul etti.

Başkan Erdoğan Külliye'de tebrikleri kabul etti

29.10.2020, 13:16 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020,13:18

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul etti. Başkan Erdoğan, Anıtkabir'deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Erdoğan, burada gerçekleşen kabulde koronavirüs önlemleri nedeniyle uzaktan selamlaştı.

DEVLET BAHÇELİ DE KATILDI
Kabule TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin liderlerinden sadece MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katıldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılmadı.

Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de

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