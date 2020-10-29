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Başkan Erdoğan, Sergisi'ni gezdi

'nin 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı ve eşi Emine Erdoğan, 'nde Cumhuriyetin 97. Yılında Sergisi açılışına katıldı.

Başkan Erdoğan, Milli Mücadele Sergisi'ni gezdi

29.10.2020, 18:06

Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde Cumhuriyetin 97. Yılında Milli Mücadele Sergisi açılışına katılarak bir konuşma yaptı.

Açılışa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte poz verdi.






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