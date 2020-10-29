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Haberler Gündem Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan 'Büyük Cumhuriyet Konseri'

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan ''

, saatlerin 19.23'ü göstermesiyle başlayan ile kutlandı.

29.10.2020, 19:27 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020,20:19

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, saatlerin 19.23'ü göstermesiyle başlayan Büyük Cumhuriyet Konseri ile kutlandı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, kutlamaya İstiklal Marşı ile başladı.

Büyük Cumhuriyet Konseri ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı.

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