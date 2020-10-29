İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından Cumhuriyet Bayramı ile ilgili vatandaşlara çağrıda bulunuldu. Açıklamada, "Bugün 19.23'te Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın "Büyük Cumhuriyet Konseri" İstiklâl Marşımız ile başlayacak. Tüm vatandaşlarımızı 19.23'te İstiklâl marşımızı hep birlikte coşkuyla okumaya davet ediyoruz." denildi.
Bugün 19.23'te Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın "Büyük Cumhuriyet Konseri" İstiklâl Marşımız ile başlayacak. Tüm vatandaşlarımızı 19.23'te İstiklâl marşımızı hep birlikte coşkuyla okumaya davet ediyoruz. pic.twitter.com/EfJ3AfikkF— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) October 29, 2020
İletişim Başkanlığı'ndan 19.23’te hep birlikte İstiklâl Marşı okuma çağrısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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