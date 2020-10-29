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Haberler Gündem İletişim Başkanlığı'ndan 19.23’te hep birlikte İstiklâl Marşı okuma çağrısı

İletişim Başkanlığı'ndan 19.23’te hep birlikte İstiklâl Marşı okuma çağrısı

İletişim Başkanlığı: Bugün 19.23’te Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın “” İstiklâl Marşımız ile başlayacak. Tüm vatandaşlarımızı 19.23’te hep birlikte coşkuyla okumaya davet ediyoruz.

İletişim Başkanlığı'ndan 19.23’te hep birlikte İstiklâl Marşı okuma çağrısı

29.10.2020, 14:25

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından Cumhuriyet Bayramı ile ilgili vatandaşlara çağrıda bulunuldu. Açıklamada, "Bugün 19.23'te Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın "Büyük Cumhuriyet Konseri" İstiklâl Marşımız ile başlayacak. Tüm vatandaşlarımızı 19.23'te İstiklâl marşımızı hep birlikte coşkuyla okumaya davet ediyoruz." denildi.

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